عضو بـ«النواب»: الدولة لا تتستر على فاسد.. ولا أحد فوق القانون في عهد السيسي

أكدت النائبة الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة لا تتستر على الفاسدين، مشددة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده الملموسة في مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه.

مكافحة الفساد

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي ويعمل على مكافحة الفساد، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون، مشيدة بقرارات مجلس النواب اليوم بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب، وإحالتهم للجان المختصة على خلفية اتهامهم في قضايا، موضحة أن هذه القرارات تؤكد للجميع أننا في دولة وطنية نزيهه تقوم على الشفافية ومكافحة الفساد، مهما كان المتهم فيها وأنه في عهد الرئيس السيسي.

تعزيز الشفافية وسيادة القانون

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تعمل وفق خطة محكمة في مجابهة الفساد، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2019-2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وسيادة القانون، وترسيخ مبادئ النزاهة في جميع أنحاء المجتمع، وتعزيز دور الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وتزويدها بمزيد من الصلاحيات والقدرات، بجانب إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تجرم الفساد، وتعزز مكافحته.

وأوضحت أن جهود الدولة في مكافحة الفساد أدت لضبط العديد من القضايا الفساد الكبرى، وردع العديد من المسؤولين الحكوميين عن ارتكاب الفساد، وزيادة الوعي العام بمخاطر الفساد، وأهمية مكافحته.