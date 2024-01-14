وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات.

توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في بيان، ضرورة توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بالمستشفيات، والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت.

اتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء

كما شدد وكيل الوزارة علي أهمية اتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، وقبل دخول موسم الصيف بوقت كافي، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، ومعدات الحرائق، والمرور علي المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقاً للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة، مع متابعة الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتعامل معها أثناء النقل بالشكل السليم وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما أشار «مسعود» إلى أهمية عمل تقييم وتحليل لإدارة المخاطر في المستشفيات والمراكز الطبية، ووضع خطط للإخلاء والطوارى ويجرى مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية، كما أكد عدم إجراء أي أعمال صيانة في الكهرباء والمباني بصورة عامة دون معاينة مدير الإدارة الصحية أو مدير المستشفى والموافقة عليها قبل التنفيذ.