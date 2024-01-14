قيادات «الصحة» يتفقدون أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد

تفقد عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي، بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التفقد أعمال التطوير الجارية بأقسام (الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، إقامة المرضى)، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

أعمال التطوير الجارية بقسم القسطرة القلبية

وتابع «عبدالغفار» أنه تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم القسطرة القلبية، كما اطلع على التجهيزات الطبية الموردة للقسم، والذي سيعمل بطاقة 6 أسرة.

وأضاف أنه تفقد التجهيزات الجارية بامتداد المستشفى والخاصة بمبنى التوسعات الجديدة، والذي سيضم أكثر من 70 سريرًا، كما استمعوا إلى المقترحات المطروحة باستغلال الدور الثاني من المستشفى بإجراء توسعات تضم 23 سريرًا، وتم توجيه بدراسة هذا الشأن وعرض المقترح كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التوجيه بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية

وأشار إلى التوجيه باستكمال أعمال التطوير الجارية من تنسيق الموقع العام، وأعمال الكهرباء، والفرش غير الطبي لدخول جميع الأقسام الخدمة الطبية بكامل طاقتها، مؤكدًا أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي وخدمة أعداد كبيرة من المواطنين بمنطقة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.