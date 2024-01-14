«الصحة» تكشف أسعار تطعيم سرطان عنق الرحم.. وتوجه نصيحة مهمة للسيدات

قال الدكتور مصطفي محمدي مدير التطعيمات بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة والسكان، إنَّ التطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم في غاية الأهمية، إذ أنَّ الوقاية هي الوسيلة الوحيدة الناجزة في سبيل حماية السيدات من الإصابة بسرطان عنق الرحم، لافتا إلى أنَّه لا علاج معين للفيروس الورم الحليمي المتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم.

سعر تطعيم سرطان عنق الرحم

وتابع مدير التطعيمات بالمصل واللقاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ التطعيم ضد سرطان عنق الرحم متوافر في كل فروع فاكسيرا، وهو عبارة عن نوعين، الأول الثنائي الجرعة منه بـ600 جنيه، والنوع الثاني وهو الرباعي الجرعة من بـ937 جنيهًا.

أهمية التطعيمات ضد الأمراض

وأضاف «محمدي» أنَّ الجرعات تؤخذ حسب الأعمار ويتمّ تصنيف ذلك وفقًا للطبيب، مؤكّدًا أنَّ التطعيمات تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية وغير المعدية وعلى المواطنين ضرورة الحصول على التطعيمات إذ أنَّها السلاح الفعّال ضد الأمراض.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورا السرطانية، مبينة أن الكشف والفحص بها مجانًا دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، مشيرة إلى أنَّ المبادرة توفر خدمة الكشف عن سرطان عنق الرحم ويمكن التواصل على الرقم 15335 ويتم ملء الاستبيان ومعرفة مراحل المرض والتوجيه لأقرب مستشفى فى حال الحاجة للتدخل الدوائي والجراحي.