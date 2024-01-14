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ضياء رشوان: مصر لن ترد على اتهامات الصغار بشأن معبر رفح

كتب:

نرمين عفيفي
04:25 م | الأحد 14 يناير 2024
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن مصر غير مهتمة بالرد على الادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح؛ فالدولة المصرية مهتمة ببذل الجهود الحقيقية والمباشرة والموضوعية من أجل إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الفلسطينية؛ فهي تفعل هذا ليس ردا على صغار وإنما من أجل فلسطين وأهلها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن مصر تقوم بدورها الذي بدأته منذ اللحظة الأولى للأزمة ولا تكترث لما يقال حولها، وبذلت أقصى الجهود وتبذل المزيد للحفاظ على أمنها القومي وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن العالم تحمل مسؤوليته وحفظ أرواح المواطنين في غزة.

 

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