 ضياء رشوان: إسرائيل تشعر بالارتباك الشديد لمثولها أمام «العدل الدولية»

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها دفاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تتبع سياسة الهروب إلى الأمام، وهي مرتبكة بشدة.

وأضاف رشوان، بالأمس تحدث رئيس وزرائها بالإنجليزية، ليبعث برسالة للعالم يزعم أن إسرائيل الضحية، وفريق الدفاع يفعل نفس الشىء، وهناك ارتباك شديد في الإعلام الإسرائيلي، لأنها المرة الأولى التي توضع إسرائيل متهمة أمام القضاء الدولي، وليس قضاء محليا ولا عربيا ولا إقليميا.

ولفت إلى أن هناك إحساسا شديدا بإدانة ما، ستصدر على الاقل في الإجراءات الوقتية، حيث كان وزير الطاقة ووزير الدفاع ورئيس الوزراء وكل المسئولين الكبار قد شددوا على ضرورة حصار غزة، ومنع دخول كل ما هو متعلق بالحياة خاصة الوقود، أما الآن فإسرائيل تقر أن قطع المساعدات وحصار غزة أمر سلبي.