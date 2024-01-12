ضياء رشوان: مستعدون لإدخال الصحفيين من معبر رفح وعلى إسرائيل التعهد بحمايتهم

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة استقبلت طلبات كثيرة من الصحفيين الأجانب للدخول إلى غزة من معبر رفح، مشيرًا إلى أنه أعلن لكل الزملاء أنه غير مسئول عن سلامتهم، خاصة أن أكثر من 110 صحفيين فلسطينيين قد استشهدوا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: «أقول لإسرائيل علانية، لو تعلق الأمر بالدخول من الجانب المصري سنسمح لكل الصحفيين بالدخول، لكن على إسرائيل أن تعلن أنها مسئولة عن كل صحفي يدخل وسنمدها بأسمائهم، ويجب أن يكونوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي، ويتعهد الاحتلال بعد المساس بهم».

ولفت رشوان، إلى أن إسرائيل تواجه مأزقًا، لأنها لم تعهد أن تخضع للمحاكمة، والآن تحاكم على جريمة إبادة جماعية، وهي تزعم أنها لم يبد في العالم أحد إلا اليهود، لذا ما يحدث انقلاب لكل المعايير، وإسرائيل تفعل كل ما تظن أنه ينجيها، وترمي بالكرة إلى الجانب المصري.