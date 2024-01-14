باحث سياسي: الاحتلال يبحث عن مبرر لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين

قال الدكتور علي الأعور، الكاتب والباحث السياسي، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن مبرر للجرائم التي ترتكبها في المناطق الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا تحمل كل الأدلة والشواهد، والعالم كله يعلم جيداً بما يحدث في قطاع غزة.

قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية

وأضاف «الأعور»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنّ قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية، تشمل قتل للأطفال الرضع، وقصف للمستشفيات، وقتل للأمهات والشيوخ، واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى ترويج الأكاذيب، لتخفيف الضغط القانوني الذي تمارسه محكمة العدل الدولية، من خلال الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا.

إدعاءات الاحتلال الإسرائيلي

وتابع الباحث السياسي قائلاً: «الفريق الإسرائيلي تحدث عن أن الاحتلال يدافع عن نفسه، وأن مصر هي التي كانت تغلق معبر رفح، ولا تساهم في إدخال المساعدات، رغم أن أكثر من وزير إسرائيلي، وأكثر من عضو كنيست، شددوا على ضرورة إغلاق المعبر، وعدم إدخال المساعدات إلا بعد تفتيشها».