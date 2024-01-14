تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.. ماذا يحدث؟

يحذر ‎المركز الوطني للأرصاد من أمطار كثيفة في المملكة العربية السعودية وارتفاع في مستوى الإنذار والذي ارتفع للأحمر وشمل التحذير العاصمة السعودية الرياض و7 مناطق أخرى.

أماكن التحذير التي حددها المركز الوطني للأرصاد بالسعودية

التحذير الذي صدر عن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية شمل الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وحائل والقصيم والمناطق الشمالية، مصحوبة برياح قوية وعواصف وأمطار وبرد.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بالسعودية وأمطار تشهدها البلاد

في الوقت الذي توقع خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، أن تهطل الأمطار بعد التحذيرات التي أصردها المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر الأمطار 5 أيام مقبلة.

أبرز تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بالسعودية

وكشف تحذير المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والجزء الأوسط، وستكون حركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على أن تتحول بعد ذلك إلى غربية بنفس السرعة على الجزء الجنوبي من البلاد، في الوقت الذي تصل حركة الرياح إلى 45 كيلومتر في الساعة على مضيق باب المندب، بينما تتحرك الرياج جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، في الوقت الذي تسجل مدينة جدة أعلى درجة حرارة لتكون العظمى 29 والصغرى 21 فيما تصبح نسبة الرطوبة نحو 85 درجة وتتأثر بالأمطار الخفيفة.