لأول مرة في السعودية.. تطبيق يبحث عن المفقودين بموسم الحج

استعرضت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضمن جهود الدولة في تطوير خدمات الحج والعمرة خلال مسابقة تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن، ما يقرب من 450 مشروعًا محليًا ودوليًا؛ من بينها مشروع «مرشد»، وهو أول تطبيق ينجح في العثور على التائهين والمفقودين خلال موسم الحج والعمرة.

تطبيق جديد يسهل العثور على المفقودين بين ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، يعمل التطبيق على ربط جميع الحجاج والمعتمرين مع المرشدين وشركات الحج والعمرة والمتطوعين، وفي حالة فقدان أحدهم يمكن العثور عليه بكل سهولة ويسر، كما يدير رفع كل البلاغات وحالات المفقودين ومعالجة طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بأسرع وقت داخل الأماكن المخصصة لمناسك الحج والعمرة، وصمم هذا المشروع نتيجة صعوبة التعامل مع الجاليات المختلفة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعرفة أماكن التائهين في حالات الازدحام.

مشروعات تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن

ويذكر أن سليمان صالح الضالع، صاحب تطبيق «مرشد» للعثور على المفقودين داخل الحرم المكي، حصل على المركز الأول ضمن المشروعات التي شاركت في مسابقة تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن، وجاء في المركز الثاني مشروع (iRAMA) لمحمد سحاب، وهو عبارة عن تقنيات مطورة للزراعة الحيوية، حيث تجري الزراعة بدون تربة وتوفير بيئات زراعية صناعية من خلال تقنيات حديثة وذكية حصرية تدعم بالذكاء الاصطناعي، في حين جاء بالمركز الثالث ديما الصالح، صاحبة مشروع «مِهاد»، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية لإثراء صيوف الرحمن في السيرة النبوية عن طريق تقنيات الواقع المعزز (AR) لاكتشاف ماضي مكة المكرمة والمدينة وحاضرهما المشرق.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تساهم تلك هذه المشاريع في تحسين وتطوير جودة الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين.