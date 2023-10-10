رئيس «خارجية» مجلس الشعب الأسبق يكشف عن السبب الرئيسي لإنشاء ترعة السلام

قال الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأسبق بمجلس الشعب، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان لديه رؤية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي بصورة غير اعتيادية.

تل أبيب كانت تريد 2 مليار متر مكعب مياه

وتابع عبد اللاه، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن تل أبيب كانت تريد 2 مليار متر مكعب مياه من نهر النيل، فقام الرئيس السادات بالحديث عن إنشاء ترعة السلام في سيناء، وقام بإيهام تل أبيب بإيصال المياه إليهم.