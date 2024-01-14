استشهاد المصور الفلسطيني يزن الزويدي في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

كشفت تقارير إعلامية مساء اليوم الأحد، عن سقوط شهيد جديد بين الصحفيين الفلسطينيين في العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو المصور الصحفى يزن الزويدي، مراسل قناة «الغد»، في استهداف للطواقم الإعلامية في شمال القطاع.

استشهاد المصور يزن الزويدي

وبحسب بيان لقناة «الغد»، فقد نعت المصور الصحفي يزن الزويدي، وحملت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في قطاع غزة، وطالبت القناة المؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين وأسرهم في قطاع غزة.

كما استنكرت محاولات الاحتلال المستمرة للتضييق على العاملين في مجال الإعلام، لمنع الصحفيين من فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابعت القناة أن المصور يزن استشهد عن عمر يناهز 27 عاماً، وقد التحق بالعمل في قناة «الغد» منذ 6 سنوات، وكان خلالها يقوم بتغطية الأحداث والحروب التي يشهدها قطاع غزة، وفق ما نشرته القناة.

آخر ما كتب الصحفى يزن الزويدي

وكان آخر ما كتبه الشهيد المصور الصحفى يزن الزويدي، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، يوم 25 أكتوبر الماضي، حيث علق قائلاً: «أيها العالم، تحسّس خطواتك جيدًا وأنت تركضُ فوقنا، ثم حاول أن تستخدم قلبك».