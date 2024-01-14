باحثة: حرب فلسطين هزت دعائم الاقتصاد الإسرائيلي

قالت الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، إن حرب فلسطين التي طالت للشهر الرابع هزت دعائم الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك على مستوى كل القطاعات الإنتاجية، حيث أن «أمير يارون» مُحافظ البنك المركزي الإسرائيلي، يرى أن هناك 10% عجزا في الناتج المحلي بالموازنة العامة، بما يعادل 52 مليار دولار.

الاقتصاد الإسرائيلي خسر مليون فرصة عمل

وأضافت « منصور» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد خسر قرابة المليون فرصة عمل، ووصلت البطالة إلى نسبة 20% لعام 2024، فاليوم بلغ الانكماش الاقتصادي نسبة 5%، وتضخم قارب نسبة 7%، ووصلت الخسائر على مستوى الناتج المحلي إلى ما يقارب 170 مليار دولار، وعجر قرابة 30 مليار دولار.

وتابعت الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، أن الوكالات العالمية للتصنيف الاجتماعي خفضت الثقة الائتمانية لدولة إسرائيل من النظرة الايجابية إلى النظرة السلبية المستقبلية، ولن تتغير هذه النظرة إلا إذا تم إيقاف الحرب في فلسطين، لافتة إلى أن الدعم الأمريكي للاقتصاد الإسرائيلي بالغ الأهمية ولكنه توقف بناء على التصريحات التي صدرت علنا عن الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعاني من توتر بسبب أزمة أوكرانيا.

مشكلة في تصدير الغاز الإسرائيلي

وأوضحت «منصور»، أن هناك مشكلة في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الخارج، وبالتالي تراجع الناتج المحلي المعتمد على الطاقة، ما أدى إلى عجز بميزانية 2024، إلى جانب 1.5 مليار دولار رواتب وتعويضات لأكثر من 300 ألف من الجنود