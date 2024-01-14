«زراعة النواب» تناقش خطة الحكومة لحل مشكلات مشروع الريف المصري

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح صقر، عامر الشوربجي، توحيد تامر، أميرة الحداد، مجدي ملك، بشأن خطة الوزرات المعنية للنهوض بقطاعي الزراعة والري، وسبل حل مشكلات مشروع الريف المصري، وتقنين أوضاع المنتفعين بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

وأكد النواب، عدم توافر البنية الأساسية لمشروعات الريف المصري بمعظم مناطق الجمهورية مما يعيق استكمال تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الهدف منها.

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

وأشار النائب مجدي ملك، إلى زيادة المساحات المخصصة لمشروع الريف المصري بمحافظة المنيا لتصبح 700 ألف فدان حاليًا رغم عدم نجاح إدارة الشركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمرحلة الأولى من محطة كهرباء وتمهيد الطرق.

وأضاف النواب، عدم إعداد دراسة علمية تحدد المقنن والمائي لكل قطعة أرض أو تحديد التركيب المحصولى الملائم لها مما يخلق عشوائية في زراعة المحاصيل تضر بالخزان الجوفي، إلي جانب بطئ وتيرة تنفيذ مشروعات الريف المصري بمحافظة الوادى الجديد بعد افتتاح المشروع بها عام 2017 بمركز الفرافرة إذ جرى تنفيذ ثلاث قرى على مساحة 10 آلاف فدان.

وأشار النواب إلي عدم التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والجهات المعنية في تنفيذ مشروع الريف المصري رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأوضحت المهندسة رئيس قطاعات شبكات جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، صدور قرار بتركيب عدادات كودية للحد من الفقد فى الطاقة الكهربية بسبب قيام بعض المنتفعين بالتعدى على شبكة الكهرباء الرئيسية، وأن تم التنسيق مع شركة الريف المصري لإنشاء محطتين للكهرباء جنوب وشمال المنيا لخدمة أراضى الشركة. وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع مقبل.