«اقتراحات النواب» تناقش إنشاء عيادات للصحة النفسية بوحدات ومراكز طب الأسرة

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري؛ بإنشاء عيادات تخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة؛ لتقديم الإرشاد والدعم النفسي للمرضى الذين يعانون من مشكلات في الصحة النفسية؛ وبصفة خاصة المرأة وكبار السن والشباب في سن المراهقة للحفاظ على تماسك الأسرة التي تعد النواة الرئيسية في المجتمع، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطويرا كبيرا، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة لجميع المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية، إذ جرى رفع كفاءة المنشآت الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

5500 وحدة ومركز طب أسرة

وأضافت أن مصر يوجد بها نحو 5500 وحدة ومركز طب أسرة، تنتشر فى المدن والقرى والنجوع، ونظرًا لقربها الشديد من محل إقامة المواطنين، فإنها تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المريض ومقدمى الرعاية الطبية، حيث تقدم وحدات ومراكز طب الاسرة، الخدمات الطبية للمواطنين من سن الولادة حتى سن الشيخوخة.

الإرشاد والدعم النفسي للمرضى

وأوضحت النائبة أمل سلامة أنها تقترح إنشاء عيادات تخصصية يعمل بها أطباء متخصصين في الصحة النفسية لتقديم الإرشاد والدعم النفسي للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، وبصفة خاصة المرأة للحفاظ على تماسك الأسرة التي تمثل نواة المجتمع، وأيضا كبار السن الذين لهم حق على الدولة لرعايتهم وحمايتهم من الأمراض النفسية، فضلا عن الاهتمام بالصحة النفسية للمراهقين.