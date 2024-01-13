عادات أهل الريف بالشرقية لاستقبال شهر رجب.. زيارة القبور وتناول البط و«الكسكسي»

تعود عادات استقبال شهر رجب في الريف منذ سنوات عديدة، وتتنوع ما بين زيارة المقابر وقراءة القرآن أمام القبور وتوزيع الأطعمة والنقود على الأطفال والمستحقين، وصيام بعض أيام الشهر الفضيل تقربا لله، وتناول وجبات الكسكسي والبط والرقاق والمحشي.

ورصدت بوابة «الوطن» بعض عادات أهل الريف بمحافظة الشرقية لاستقبال شهر رجب، ولعل أبرزها زيارة المقابر وقراءة القرآن أمام القبور وتوزيع الأطعمة والنقود على الأطفال والمستحقين سواء في محيط المقابر أو إرسالها للأسر المستحقة.

زيارة القبور أهم عادات أهل الريف في شهر رجب

وذكرت فوقية رجب، 75 سنة، من إحدى قرى محافظة الشرقية، أنها اعتادت منذ صغرها في عهد والديها الاحتفال بشهر رجب المبارك بالتجهيز لطلعة رجب، إذ تجهز القرص السادة «قرص ناعمة عمايل البيت»، ثم في أول خميس في الشهر يزورون المقابر ويوزعون القُرص المخبوزة في محيط المقابر، قائلة: «بنوزع رحمة على روح حبايبنا اللي فارقونا وندعيلهم بالرحمة في شهر الخير».

قراءة القرآن على أعتاب المنازل احتفالًا بشهر رجب:

من جانبها، أضافت كريمة السيد، 77 سنة، من إحدى قرى الزقازيق، أنها اعتادت من زمن على استقبال شهر رجب بطلعة المقابر، أو جلب شيوخ تقرأ القرآن على عتبة البيت رحمة ونور لحبايبنا وندعيلهم، لأنها عادة اتولدنا لقينا أهالينا بتعملها، بالإضافة لتوزيع فلوس صدقات».

قراءة القرآن وتوزيع الأطعمة في المقابر:

أمّا ماجدة جودة، 65 سنة، فقالت: «مات والدي وابني وكثير من أقاربي رحمات الله عليهم، وبنزورهم باستمرار، لكن زيارتهم كعادة في شهر رجب بيكون لها استعدادات خاصة بتجهيز الأطعمة لتوزيعها بالمقابر، أو توزيع النقود كصدقات وفتح المصاحف وقراءة القرآن بكثرة، رجاء من الله أن ينور قلوبهم».

طهي أرز بلبن وتوزيعه.. عادة في الريف بشهر رجب:

وأشار مطر السيد، من أهل ريف الشرقية، إلى اعتياده في شهر رجب توزيع أرز بلبن على المنازل والأطفال في الشوارع، قائلا: «بوزع الرز على الناس على روح أبويا وأمي وقبلهم جدودي وربنا يرحمهم، عادة من سنين بنعملها».

صيام نوافل أحد عادات شهر رجب:

وتابعت نعمة إبراهيم، 60 سنة، قائلة: «اعتادت كوالدتي صيام بعض أيام شهر رجب كالأيام القمرية ويومي الاثنين والخميس أسبوعيًا، تدريب على الصيام قبل رمضان ونيلا للأجر والثواب بالتقرب لله».

تناول البط والرقاق باللحمة والكسكسي كعادة الاحتفال برجب:

وعلى جانب آخر، قالت نهلة طنطاوي، 55 سنة، إنها اعتادت منذ طفولتها الاحتفال مع أسرتها بطهي الطيور «فراخ وبط» والكسكسي لتناول وجبة غداء أو عشاء في تجمع والتفاف الأسرة، قائلة: «كل الناس والجيران بيوتهم بتفوح بريحة اللحوم والكسكسي الرقاق، عادة من سنين وكلها أيام خير وبركة».

وأكد سمير نبيل، خبير بالتراث الشرقاوي بمحافظة الشرقية، في حديثه لبوابة «الوطن»، على أن عادات شهر رجب بالريف متوارثة من عشرات السنين أبرزها زيارة القبول وتناول الأطعمة الشهية في أول خميس منه وكثرة الخيرات بتوزيع الصدقات.