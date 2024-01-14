كاتب فلسطيني: 7 أكتوبر إنجاز تاريخي وفاتحة خير لاستعادة الوحدة

قال طلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني، إن الصراع العربي الإسرائيلي مر بفصول كثيرة، ولكن طفح الكيل أمام أهل غزة وهو ما دفع الفصائل الفلسطينية لحرب 7 أكتوبر، وفلسطين أمام مرحلة جديدة يعتبرها البعض مرحلة تحرير، ومرحلة في اتجاه تقدم كبير نحو عملية التحرير.

وأضافت هبة جلال، خلال برنامجها الخلاصة، المذاع على شاشة المحور، أنه يتمنى أن تنتهي الحرب قريبًا، والأهم أن الشعب الفلسطيني أفشل المخططات الأمريكية الغربية الإسرائيلية.

وواصل: «صاحب القوة ما لم يحقق انتصار فهو خاسر، وصاحب الطرف الضعيف طالما لم يحقق استسلام فهو منتصر».

7 أكتوبر إنجاز تاريخي

وأشاد بالدور المصري في مواجهة عمليات التهجير من غزة إلى سيناء، قائلًا: «مصر رفضت وقالت لا، والشعب الفلسطيني صمد بقوة.. 7 أكتوبر إنجاز تاريخي وفاتحة خير لاستعادة الوحدة الفلسطينية».