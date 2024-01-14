سفير فلسطين في بغداد: جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة في غزة

قال أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين في العراق، إن الجريمة الحالية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ليست بجديدة، فمنذ عام 1948 وفلسطين تشهد العديد من المجازر، التي تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، وطرده من أرضه، ومحاولة فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، ومنع قيام أي دولة فلسطينية مستقبلاً.

أدلة إدانة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف «الرويضي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، مساء اليوم الأحد، أن جنوب أفريقيا لديها كل الوثائق، التي قدمتها أمام محكمة العدل الدولية، والتي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية، وأن النية مبيتة لسلطات الاحتلال لارتكاب هذه الجريمة.

جنوب أفريقيا توثق الجرائم بتصريحات حكومة الاحتلال

ولفت السفير الفلسطيني لدى بغداد إلى أن جنوب أفريقيا وثقت جرائم الاحتلا الإسرائيلي بمجموعة من التصريحات، التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين، ولاسيما وزير الثقافة أو الآثار في حكومة الاحتلال، الذي تحدث عن ضرب غزة بالقنبلة النووية، وغيرها من التصريحات التي سبقت هذه الحرب، وبالتالي كانت هناك نية مبيتة لإبادة غزة، وما زالت هذه النية قائمة، واعتبر أن الوقائع في الأرض تؤكد ذلك.