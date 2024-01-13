موعد شهر رمضان 2024 في فلسطين.. أمنيات بانتهاء العدوان قبل الصيام

موعد شهر رمضان 2024 في فلسطين من أكثر الأشياء التي تصدرت مواقع البحث خلال الأيام الماضية، لا سيما وأن الأمنيات تتعالى أن يحل الشهر الكريم وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أسقط أكثر من 90 ألف بين شهداء ومصابين، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين الذين أرغموا على ترك منازلهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً هو الأعنف والأشرس على قطاع غزة، إثر هجوم مباغت نفذته الفصائل الفلسطينية في مستوطنات غلاف قطاع غزة لأول مرة، ليتمكنوا من احتجاز وقتل مئات الإسرائيليين بينهم عسكريين، فيما لم تتوقف الحرب طوال 100 يوم سوى 7 أيام فقط كهدنة إنسانية.

أهم التوقعات الفلكية بشأن موعد شهر رمضان 2024 في فلسطين

وذكرت بوابة «فلسطين أونلاين» أنه من المتوقع أن يكون موعد شهر رمضان 2024 في فلسطين يوم الاثنين 11 مارس، ما يعني أنه بنسبة كبيرة سيأتي متوافقا مع غالبية الدول العربية والإسلامية التي تصوم الشهر الكريم في نفس الموعد تقريباً.

تحركات مكثفة للتوصل إلى تهدئة خلال الشهر الكريم

في هذا السياق، أعرب محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات عن أمنياته بأن ينتهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الكريم، معرباً عن اعتقاده بأنه ستكون هناك تحركات مكثفة للتوصل إلى تهدئة خلال الشهر الكريم تتيح للأشقاء الفلسطينيين في القطاع التقاط أنفاسهم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ما من شك أن رمضان سيحل والدمار في كل مكان بغزة تقريبا لكن الشعب الفلسطيني شعب مقاوم اعتاد على الصعاب، مؤكداً أنه إذ سألت أي عربي أو مسلم في أي مكان فستكون أمنيته أن يأتي شهر رمضان وقد انتهى هذا العدوان الغاشم الذي حرق الأخضر واليابس على حد قوله.