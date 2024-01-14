مكون سحري للتخلص من الثلج المتراكم في الفريزر.. موجود داخل كل منزل

أزمة كبرى تواجه ربات البيوت، ودائما ما تبحث عن مخرج من أجل التخلص منها في أسرع وقت ممكن، وهي أزمة الثلج المتراكم في الفريزر، إلا أن المفاجأة أن هناك مكونا سحريا موجودا في كل منزل يساعد في ذلك.

هل الفريزر الخاص بك مغطى بسبب تراكم الثلج؟ بمرور الوقت، يمكن لهذا الثلج أن يقتطع مساحة تخزين الفريزر لديك أو حتى يبدأ في تغطية الطعامك.

على الرغم من أنه يمكنك تذويب الثلج عن طريق فصل الثلاجة، إلا أن هذه ليست طريقة فعالة لإصلاح المشكلة، بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تفسد معظم الطعام.

مكون سحري للتخلص من الثلج المتراكم في الفريزر

وبحسب موقع «fivestarrated»، فإن الطريقة الأكثر فعالية لإزالة تراكم الثلج من الفريزر هي باستخدام الماء الدافئ وفنجان قهوة وملعقة خشبية وبعض المناشف.

«على الرغم من أن مجفف الشعر ليس ضروريًا، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا»، هكذا كشف التقرير، كما أوصى باستخدام منشفة وصابون أطباق سائل لتنظيف التجميد بمجرد إذابة الثلج المتراكم عنه.

طريقة سحرية للتخلص من الثلج المتراكم في الفريزر

اتبع هذه الخطوات للتخلص من الثلج المتراكم في الفريزر:

1- اجعلي الفريزر فارغا لجعل عملية التخلص من تراكم الثلج أسهل بكثير.

2 - تغطية الثلاجة والأرضية بالمناشف وسحب الثلاجة مسافة قدم أو قدمين بعيدًا عن الحائط.

3 - املأي دلوًا بالماء الساخن، وقومي بصب الماء الساخن في الفريزر باستخدام كوب القهوة، من أجل إذابة الثلج.

4- اكشطي الثلج بملعقة خشبية، أمسكي الملعقة الخشبية باليد الأخرى، واكشطي الثلج وكسره بمجرد صب الماء الساخن، استخدم الثلج لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 ثانية بين الصب.

5- استخدم مجفف الشعر للمساعدة في إذابة الثلج الموجود على السقف نظرًا لصعوبة وصول الماء الساخن إلى سقف الفريزر، سيؤدي البخار والحمل الحراري الناتجان عن الماء الساخن إلى إذابته في النهاية، لكن مجفف الشعر سيسرع العملية.

6- نظفي الثلاجة بالصابون والماء الدافئ بمجرد اختفاء كل الثلج.