بدء التشغيل التجريبي للسلم الكهربائي لكوبري المشاة في «وابور الثلج» ببنها

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال متابعة أعمال تشغيل السلالم الكهربائية البديلة للسلالم الخرسانية بكوبري المشاة بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، عن بدء التشغيل التجريبي، تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2023، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون جنيه.

تقديم أفضل خدمة للمواطنين

ووجه محافظ القليوبية بمتابعة تشغيل السلم الكهربائي على مدار الساعة، وذلك لأهميته للمواطنين وكبار السن وذوي الهمم، لتوفير وتقديم أفضل خدمة وراحة لهم.

متابعة حالة السلم الكهربائي

وكلف المحافظ، رئيس مجلس مدينة بنها، بتوفير فرد أمن على مدار 24 ساعة، لمتابعة حالة السلم الكهربائي، والاهتمام بنظافة السلم والمنطقة المحيطة به.

إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات بالقناطر

في سياق آخر، عقد محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة ما تم تنفيذه بمشروع إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة لحل أزمة المخلفات بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب، والتي تعاني من تراكم المخلفات نتيجة الكثافة السكانية العالية، وذلك على مساحة 4.5 فدان، حيث تصل نسبة التنفيذ إلى 75% .

وناقش الاجتماع أعمال توسعة المحطة، حيث تم تعديل حوض التجميع بالمحطة من استيعاب 400 طن قمامة يوميا إلى 1000 طن يوميا، لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب.

وأكد المحافظ أن إنشاء المحطة سيتم على مرحلتين، الأولى على مساحة 7500 متر مربع، وتضم رامب لصعود ونزول السيارات ومنصة تفريغ وحوض تجميع للمخلفات، لاستيعاب 1000 طن يومي مغطى بجمالون حديد ارتفاع 9 أمتار وميزان بسكول وورش صيانة للسيارات ومخازن قطع الغيار وجراج للسيارات ومكاتب إدارية ومسجد وخزان مياه ضد الحريق وخزان تجميع سائل الرشيح

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء خط فرز وسماد عضوي على مساحة 11500 متر مربع، حيث تهدف إلى تقليل حجم نقل المخلفات إلى المدفن بنسبة 40%.

وأوضح المحافظ أن المحطة ستكون نموذجا متطورا طبقا للكود المصري لإنشاء المحطات الوسيطة وطبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والجهات المختصة قبل إنشاء المحطة، مؤكدا أنه سيتم تزويد المحطة بالمعدات اللازمة لتشغيل المحطة وستعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة.

وأكد حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لتجميع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة.