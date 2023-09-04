إصابة صياد ببتر يده.. دخلت في كسارة الثلج بمركب صيد ببورسعيد

أصيب صياد بقطع في يده، اليوم، بعدما دخلت يده في كسارة الثلج على أحد مراكب الصيد بميناء الصيد البحري في بورسعيد، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة بوصول شاب عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام ببورسعيد، أحمد متولي كامل 18 عاما، مصابا بتهتك ونزيف شديد في يده بعدما دخلت بالخطأ في كسارة الثلج بإحدى مراكب الصيد في ميناء الصيد البحري ببورسعيد، ودخل غرفة العمليات تمهيدًا لبتر يده.

بتر يد صياد

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات الأولية أنّ الصياد كان يقوم بعمله في وضع الثلج بماكينة تكسير الثلج المستخدم في حفظ الأسماك، ودخلت يده داخل الماكينة وتهشمت وأنقذه زملاؤه بإيقاف ماكينة تكسير الثلج لكن قد أصيب بتهتك في يده، ونقل إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات، واستدعاء الشهود في الواقعة واستجواب المصاب.