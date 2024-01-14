خبير سياسي: استهدف مناطق للحوثيين أكد لأمريكا وبريطانيا أنهما أمام خطر حقيقي

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن حالة الزعر التي تشهدها منطقة البحرالأحمر وتعطلات بحركة الملاحة البحرية جعل الدول الغربية، تبحث على حل جذري للقضية الفلسطينية كونها أصبحت تهدد مصالحهم وتعرقل سلالسل الإمدادت التجارية والاقتصادية مع مختلف دول المنطقة.

وقف الحرب ووضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية

وأوضح أيمن الرقب، خلال حواره مع القاهرة الإخبارية أن الضربات الأمريكية البريطانية والتي استهدفت مؤخرا مناطق تابعة للحوثيين أكدت أنهم أمام خطر حقيقي وسلطت الأضواء على ضرورة وقف الحرب ووضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك الضربات أكدت قوة تأثير الأعمال التي يقوم بها الحوثيون بالبحر الأحمر على النطاق البريطاني الأمريكي اللذان يعدا الداعم الأكبر للكيان الصهيوني.

تأثيرات أحداث البحر الأحمر على دول الخليج

وتطرق أستاذ العلوم السياسية للحديث عن تأثيرات أحداث البحر الأحمر على دول الخليج وقال، إن دول الخليج عمدت على اتخاذ قرار مناسب بشأن الحرب في قطاع غزة الأمر الذي أمن مصالحهم بالبحر الأحمر وتجنبوا الضربات الحوثية.