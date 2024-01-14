مراسل «القاهرة الإخبارية»: الخلافات بين أمريكا وإسرائيل تتسع.. وواشنطن تشعر بحرج دولي

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن هوة الخلاف الأمريكية الإسرائيلية تتسع بمرور الوقت، فالولايات المتحدة أصبحت تتعرض لحرج دولي بشكل شبه يومي، خاصة بعد تصعيد هذا الحرج إلى أعلى محكمة أممية وهي محكمة العدل الدولية، والتي رفعت فيها جنوب إفريقيا قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل.

واشنطن متهمة بمساندة تل أبيب

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن واشنطن متهمة بمساندة تل أبيب ربما ليس في المحكمة، ولكن خارجها بمساندة إسرائيل في هذه الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لها طلبات محددة دائما من إسرائيل، هذه الطلبات معروفة للجميع واستعرضها المسؤولون الأمريكيون وزيارتهم المتبادلة مع المسؤولين الإسرائيليين، ولكن يبدو أن هناك حالة من العناد الإسرائيلي بدأت تتزايد مؤخرا يقابلها حالة من الإحباط الأمريكي ونفاد الصبر.

مجلس الأمن القومي

وأوضح أن ما تحدث إليه مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي من أن تخفيض حدة العلميات القتالية أصبح وشيكا منذ أكثر من أسبوعين، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد حتى الآن الدخول في المرحلة التالية من الحرب وهي مرحلة العمليات الذكية أو تخفيض العمليات القتالية.