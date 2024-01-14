نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحركات مكثفة على كل المستويات إقليميًا ودوليًا، على مدار 100 يوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا لثوابت مصر الراسخة وموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

ومنذ بدء العدوان، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 118 مشاركة وفعالية متنوعة بين مؤتمرات رئاسية وقمم إقليمية ودولية ولقاءات ثنائية واتصالات هاتفية، عبّر خلالها عن الموقف المصري الراسخ الذي يطالب بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، والتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشملت مشاركات السيد الرئيس خلال تلك الفترة 10 قمم رسمية، كان أولها قمة «القاهرة للسلام» التي دعت إليها واستضفتها مصر في 21 أكتوبر الماضي، كأول تحرك إقليمي دولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وطرح رؤية مصر في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بالمملكة العربية السعودية 11 نوفمبر الماضي، والمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمدينة العقبة بالأردن 10 يناير الجاري.

كما أجرى واستقبل السيد الرئيس خلال تلك الفترة 66 اتصالاً هاتفيًا مع قادة وزعماء العالم من مختلف البلدان، أكد خلالها جميعًا على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وضمان استمرار ونفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض مصر القاطع لمخطط التهجير القسري باعتباره مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.