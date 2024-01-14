ماذا حدث في 100 يوم من الحرب على غزة؟ .. استشهاد 1% من سكان القطاع

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على العدوان على قطاع غزة، أصبح التساؤل الذي يدور على المستوى العالمي والعربي، ماذا حدث في 100 يوم من الحرب على غزة؟ خاصة بعد استمرار القصف العنيف والغاشم على القطاع؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1% من السكان.

ماذا حدث في 100 يوم من الحرب علي غزة؟

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن خلال 100 يوم من الحرب على غزة قد أسفر عن أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود، بالإضافة إلى دمار لم يشهده القطاع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في انهيار منظومة الصحية والطبية، والتي خلفتها حرب الإبادة الجماعية برًا وبحرًا وجوًا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوكالة أن 100 يوم من الحرب على غزة، أسفرت عن مقتل 24 ألف شهيد وهو ما يمثل أكثر من 1% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، فضلا عن إصابة أكثر من 60 ألف مصاب و8 آلاف شخص في عداد المفقودين، والغالبية العظمى من النساء والأطفال.

إحصائيات التدمير في قطاع غزة

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفر العدوان على قطاع غزة عن استشهاد نحو 23843 فلسطينيا، بينهم أكثر من 7 آلاف امرأة شهيدة، و10300 طفل شهيد، فيما وصل أعداد المصابين لـ60317 مواطنا، بينما فقد تحت انقاض المباني المدمرة أكثر من 8 آلاف آخرين.

وبحسب مركز الحكومي الإعلامي فقد استشهد منذ بداية العدوان نحو 114 شهيدا من الطواقم الإعلامية والصحافية، بالإضافة إلى استشهاد 373 من الكوادر الصحية، و148 موظفا بالأمم المتحدة، و4257 طالبا، و227 معلما وإداريا.

وأوضحت منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية، أن يوميًا يفقد ما لا يقل عن 10 أطفال أطرافهم في قطاع غزة، كما أن معظم العمليات الجراحية أجريت للأطفال دون تخدير، بسبب نفاذ المواد الطبية.

دمار غير مسبوق في البنية التحتية

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن خلال 100 يوم من الحرب على غزة، فقد تم تدمير 290 ألف وحدة سكنية، تضمنت 65 ألف وحدة سكنية لم تعد صالحة للسكن، فضلا عن 25010 مبانٍ تم تسويتها بالأرض، وتدمير 145 مسجدا و3 كنائس، وخرجت نحو 30 مستشفى عن الخدمة، فيما تضرر 26 مستشفى، فضلا عن تدمير 121 سيارة إسعاف وتوقفها عن العمل.

كما تسبب العدوان على غزة بتدمير 95 مبنى تابعا لمدرسة أو جامعة بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، و130 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أصيبت بشكل مباشر في قصف الاحتلال، بما فيها مدارس.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.93 مليون مواطن «85% من سكان غزة» مهجرون قسرا، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعيا وراء الأمان.

حسب وزارة الصحة الفلسطينية، لا يزال الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للمهجرين قسرا أمرا صعبا، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وتداعياته.