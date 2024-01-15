مش بس ملح وجبنة.. 9 أفكار مختلفة لنكهات الفشار

الفشار من بين الوجبات التي تفضل الأسر تناولها أثناء واللهو في المنزل وأيضا أمام التلفاز، ما يدفع الأمهات لمحاولة تحضيره في المنزل بأسرع طريقة وبمختلف النكهات التي لم تقتصر على الملح والجبنة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير 9 أفكار مختلفة لنكهات الفشار.

الفشار بالجبنة

توجد نكهات مختلفة للفشار تكون حلوة وحادقة، حيث يمكن تحضير الفشار بالجبنة بطريقة سهلة وبسيطة، وبخطوات سريعة منها نصف كوب حبوب ذرة وبهارات جبنة وأيضا زيت نباتي، حيث يتم تحضير الفشار بالطريقة العادية وقبل الانتهاء من نضج الكمية كلها يجهز مقدار كوب الجبن المبشور ويرش فوق الفشار الجاهز، ويتم تحريكه بشكل جيد.

الفشار بالتوتيلا

يمكن تحضير الفشار بالنوتيلا بخطوات بسيطة منها نصف كوب ذرة فشار، ملعقة كبيرة زيت وأيضا، 5 ملاعق كبيرة نوتيلا، حيث يتم أولا وضع ملعقة من الزيت في حلة كبيرة حتى يسخن الزيت، وإضافة ذرة الفشار وبعد تحضيره يتم عمل بخار ماء للنوتيلا حتى تذوب تمامًا، وثم خلطها مع الفشار الساخن.

الفشار بحلوة إم آند إمز

يحتاج تحضير الفشار بحلوة إم آند إمز إلى نصف كوب ذرة الفشار، رشة ملح وأيضا 5 ملاعق شوكولاتة، وكذلك عبوة إم آند إمز، إذ يتم تحضيره بنفس الطريقة التقليدية للفشار وعند إضافة النكهة توضع الشوكولاتة في حمام ماء دافئ حتى تذوب وتصبح سائلة، ويقلب بشكل جيد ثم إضافة حبيبات إم آند إمز.

فشار بالقرفة

يمكن تحضير الفشار بالفرقة بالطريقة التقليدية ومزج القليل من القرفة بالعسل الأسود وتقليبهم جيدا حتى يصبح المزيج حبيبيا، ثم يتم توزيعه على الفشار الجاهز.

الفشار بالمكسرات

ومن النكهات المختلفة للفشار هو فشار بالمكسرات، حيث يتم تجهيزه بالطريقة العادية، ويحمص المكسرات في مقلاة ساخنة وبعد ذلك يتم إضافتها على الفشار ثم يرش فوقها القليل من الملح.

وهناك نكهات مختلفة من الفشار منها:

- فشار بالشوفان

- فشار بالمارشميلو.

- فشار بالكراميل.

- فشار بشراب المابل.