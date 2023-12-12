«رامي» يصنع الفشار أمام لجان الانتخابات بشبرا: «كأننا في عيد»

شباب ونشاط وحيوية تظهر على وجه الرجل الأربعيني، وهو أمام اللجنة الانتخابية بشبرا مصر بمنطقة روض الفرج، فيتحرك بخفة شديدة للتعامل مع الناخبين أمام المقر الانتخابي بـ«عربية فشار»، والتي أخذها من أحد أصدقائه ليستفيد خلال الثلاث الأيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

رامي: «أخدت العربية من صاحبي»

يقول رامي كمال البالغ من العمر أربعين عامًا، قال: «أخدت العربية من صاحبي، قولته هاتها هعمل عليها أنا فشار الـ3 أيام دول، وكل أم بتيجي ومعاهم ولادهم بيطلعوا من الانتخابات وياخذوا فشار».

وتابع: «ربنا كرمني لحد دلوقتي، وكان مصدر رزق ليا ولأولادي والناس جمبي بتساعدني والأطفال بيجوا بأعلام مصر جمب العربية وبياخذوا الفشار والأغاني بتشتغل بنحس إننا في عيد في أيام الانتخابات»، مؤكدًا أنه أدلى بصوته في اليوم الأول للتصويت.