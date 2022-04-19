«الشيف جمال» ترك أشهر الفنادق ليعلم الناس طريقة «الكنافة بالنوتيلا»

أبدع الشيف جمال وحيد في عمل «الكنافة بالنوتيلا» والفراولة و المانجو، حتى أصبح من أشهر بائعي وصانعي الكنافة في مدينة الغردقة، ويتوافد عليه المواطنون طوال شهر رمضان الكريم ليس للشراء فقط، ولكن لتعلم طريقة عملها داخل محله في سوق الدهار بمدينة الغردقة خلال شهر رمضان المبارك.

الشيف ترك العمل في الفنادق السياحية

ويقول «وحيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ترك العمل بالفنادق السياحية لكي يعلم الناس طريقة عمل الكنافة في شهر رمضان، موضحًا: «ليه المواطن يشتري كنافة جاهزة من محلات الحلويات بمبالغ خيالية! طيب ممكن يشتري كيلو كنافة بعشرين جنيها، ويتعلموا طريقة عملها، والبيت كله ياكل بالعشرين جنيه، وعليها عشرة جنيه مكسرات أو فواكه».

إقبال كبير على الكنافة بالغردقة

وأوضح أنه كان يعمل «شيف حلواني» في أشهر فنادق الغردقة السياحية، وكان يبدع في عمل جميع الحلويات الشرقية والغربية.

ولفت إلى أنه كان يبتكر طرق عمل مختلفة للحلويات، ومعظم صنناع الحلويات من تلاميذه وتعلموا على يديه، وفكر في عمل شي يفيد به الناس تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، ولذلك جهز «فرن كنافة» وبدأ يبيع الكنافة في رمضان، ويعلم المواطنين طريقة عملها، حيث يأتي إليه المواطنون خصيصًا لشراء الكنافة وتعلم طريقة عملهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 طريقة الكنافة، ولكن أشهرها َوأكثرها طلبًا هي الكنافة بالنوتيلا والفراولة والمانجو، و«الكب كنافة بالفواكه»، ودائمًا الناس يسألون عليها، لافتًا إلى أنه لا يتأخر في تعليم طريقة عمل الكنافة المختلفة بأنواعها للناس، ويعتبر ذلك ثوابًا كبيرًا عند الله، معقبًا: «خيركم من تعلم العلم وعلمه».