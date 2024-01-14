اجتماع البنك المركزي المصري.. اعرف المواعيد في العام الجديد

أعلن البنك المركزي المصري، جدول اجتماعاته لعام 2024، إذ أوضح البنك ضمن الجدول موعد بدء اجتماع البنك المركزي المصري الأول لتحديد سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية.

اجتماع البنك المركزي المصري 2024

وأوضح البنك المركزي على موقعه الرسمي، تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024، وتكون 4 اجتماعات؛ أولها في 1-2-2024 ويبحث خلالها البنك المركزي سعر الفائدة.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي الأخرى

وبحسب ما جرى إعلانه من قبل البنك المركزي، فإن ثاني اجتماع له سيكون 28-3-2024، والذي سيعقبه عقد اجتماع آخر في مايو من العام نفسه من أجل بحث أسعار الفائدة.

أما عن الاجتماع الرابع للبنك، أوضح البنك ضمن جدوله أنه سيكون في 18-7- 2024.

اجتماعات البنك المركزي في النصف الثاني من 2024

ووفق بيانات البنك، فإن الاجتماع الخامس له سيكون من أجل بحث أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تحديدا في 5-9- 2024.

وأشار البنك إلى أن الاجتماع السادس سيكون 17-10-2024، أما عن الاجتماع السابع فسيكون في يوم 21-11- 2024، لبحث أسعار الفائدة، في حين سيكون موعد الاجتماع الثامن والأخير في 26-12- 2024.