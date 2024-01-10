اجتماع البنك المركزي الأول خلال 2024.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك المركزي عن أن أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2024، سيكون في 1-2-2024 المقبل، وتكون اجتماعات البنك المركزي الدورية لتحديد سعر الفائدة في هذه الاجتماعات من قبل لجنة السياسات النقدية.

اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024

وشرح البنك المركزي على موقعه الرسمي، تفاصيل اجتماعاته خلال عام 2024 وهي 4 اجتماعات يكون أولها في 1-2-2024 ويبحث خلالها البنك المركزي سعر الفائدة.

موعد اجتماعات البنك المركزي في 2024

- وبحسب المعلن من قبل البنك المركزي فإن الاجتماع الثاني للبنك أقر سيكون يوم 28-3-2024.

- اجتماع البنك المركزي الثالث لبحث أسعار الفائدة سيكون يوم 23-5- 2024.

- الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تم إقراره في 18-7- 2024.

اجتماعات البنك المركزي في النصف الثاني من 2024

- ووفق بيانات البنك المركزي، فإن الاجتماع الخامس لبحث أسعار الفائدة سيكون في النصف الثاني من العام الجاري وبالتحديد في يوم 5-9- 2024،.

- كما أن اجتماع البنك المركزي السادس تم تحديده يوم 17-10-2024.

- اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة سيكون في يوم 21-11- 2024.

-اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير سيكون في يوم 26-12- 2024.