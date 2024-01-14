أهالي قرية محمد عبد المنعم في الشرقية يضعون الأمل في منتخب مصر: «هنفرح بالكأس»

اجتمع أهالي قرية شرويدة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، مسقط رأس اللاعب محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في القرية، حول شاشات التلفاز لمشاهدة مباراة المنتخب المصري مع موزمبيق في أولى مبارياته، معلنين أمنياتهم في فوز مصر بكأس أمم أفريقيا.

و وأعرب الأهالي عن سعادتهم بأن ابن قريتهم اللاعب محمد عبد المنعم ضمن المنتخب المصري، مؤكدين ثقتهم فيه وأنه سيكون سببًا في فرحتهم وحصد كأس أمم أفريقيا.

وقال الشاب عمار عمار من القرية، إن اللاعب محمد عبد المنعم نجم الأهلي، فخر لأهالي القرية وسعادة لهم خاصة، أنه يرسم البسمة على وجوههم، متمنيا أن يحصد المنتخب الكأس.

وأشار إلى فرحة أهالي قريته بعد تحقيق التعادل بين مصر وموزمبيق، متمنيا أن يصعد منتخب مصر خلال المباريات القادمة ويحقق السعادة للمصريين.

وأشار محمود عبد الفتاح أحد الأهالي إن القرية تتميز بوجود مركز شباب يتمرن فيه الناشئين ويمارس فيه الشباب لعب الكرة لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من الشباب تحترف كرة القدم في نوادي معروفة اقتداء باللاعب محمد عبد المنعم.

حمل الشباب بقرية محمد عبد المنعم أعلام مصر، مرددين أن الكأس سيحصده ابن قريتهم، وأنه مصدر ثقتهم وسيحتفلون بفوز المنتخب المصري، خلال الأيام المقبلة، واثقين في كل لاعب مصري.