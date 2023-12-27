منتخب طالبات مصر للجامعات يفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز منتخب طالبات مصر للجامعات بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم صالات في الإمارات، للمرة الثانية على التوالي، وحصول المنتخبات الرياضية بالأكاديمية البحرية بالقاهرة على الدرع العام لبطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، كما فازت جامعة بنها بالدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية في خماسيات كرة القدم في نسختها الثانية.

وأشار إلى حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) ممثلة عن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على المركز الأول وكأس البطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3X3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وتأهل الفريق للعب ببطولة كأس العالم للجامعات التي ستقام بدولة الصين عام 2024، كما حصلت بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طلاب) على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكرة السلة 3X3 للجامعات بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن حصول بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة (طالبات) على المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة 3X3 التي أقيمت بمدينة الدوحة بدولة قطر.

انطلاق المرحلة الثانية

وأكد الوزير أن المؤتمر الدولي الـ17 عقد حول اتجاهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي بجامعة حلوان، وجرى تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، بعنوان (الرياضة وتحديات العصر الواقع والمستقبل)، فضلًا عن تنظيم المُلتقى الدولي الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، بعنوان: «آفاق وطموحات الرقمنة والذكاء الاصطناعي»، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للتوظيف والتوصيف المهني في المجال الرياضي في إطار الجمهورية الجديدة.

فوز وزير الشباب

وأشار الوزير إلى فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في دورته 2023 – 2027، ما يُمثل إضافة قوية لتطوير الرياضة الجامعية على مستوى القارة الإفريقية.