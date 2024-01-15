خالد داوود: إسرئيل فشلت في حربها.. والاحتلال تكبد خسائر فادحة

قال خالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى للخروج من مأزق الفشل التي وضعت نفسها فيه أمام العالم بعدم قدرتها على السيطرة على قطاع غزة خلال الثلاث أشهر الماضية بمبررات مارقة ليس لها أي دلائل أو وقائع ثابتة.

محور فلاديفيا الفلسطيني

أوضح «داوود»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ادعاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سيطرته على محور فلاديفيا الفلسطيني سيمكنه من الانتصار في حربه ضد حماس هو مجرد مبررات مارقة لتكميم فشله الزريع في تحقيق أي نوع من أنواع الانتصار على أرض غزة لا سيما الخسائر الفادحة التي ألحقت بالجيش الإسرائيلي حتى الآن.

انفصام المجتمع الإسرائيلي

وتابع: كما أن المجتمع الإسرائيلي يعاني خلال الفترة الحالية من حالة انفصام شامل بين كافة فئاته فهناك مطالبات حاشدة بوقف الحرب وإجراء عملية شاملة لتبادل الأسرى وشارك فيها عدد من مسؤلي حكومة الاحتلال لا سيما وزير الحرب بالمجلس الأمر الذي يدل على فشل الحكومة في كافة الأوراق الموضوعة أمامها.