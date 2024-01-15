مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام أريحا وعين السلطان

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان برفقة جرافة عسكرية، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص وقنابل الغاز، دون الإبلاغ عن وقوع اصابات، فيما اقتحم مستوطنون مسلحون، قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال في وقت سابق، إن الجيش لن ينسحب من خان يونس بالجزء الجنوبي من غزة أو أي مكان آخر في قطاع غزة، موضحا أن العمل العسكري يستغرق وقتا، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار هاجاري، قال في وقت سابق، بخصوص المنطقة الشمالية، إلى أن كل ضرر يلحق بالمدنيين سيدفع الثمن، على حد زعمه.وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، مشاهد من استهداف مواقع ونقاط تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ومساء أمس الأحد، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل «كروم الشراقي» جنوب لبنان، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.