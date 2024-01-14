قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف بلدات في جنوب لبنان

تعرضت منطقة عين الزرقا وطير حرفا الواقعة في صور بمحافظة الجنوب اللبنانية، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وادي البياض في أطراف حولا، فيما أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشّطت موقع العباد قبالة حولا بالأسلحة الرشاشة.

من جانبها، ذكرت حركة «فتح»، أنّ الفلسطينيين يتعرضون لأعتى صنوف الإرهاب الممنهج والعدوان المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة في سياق حرب الإبادة على وجوده، مؤكدة أنّ الشعب الفلسطيني سيفشل جميع المؤامرات والمشاريع التصفوية للقضية الوطنية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

«فتح»: سنواصل النضال حتى انتزاع حقوق الفلسطينيين التاريخية

وأضافت «فتح»، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، بمناسبة الذكرى الـ33 لاستشهاد القادة صلاح خلف «أبو إياد»، وهايل عبد الحميد «أبو الهول»، وفخري العمري «أبو محمد»، أنّ الحركة لن تحيد عن درب القادة الشهداء، وستواصل النضال الوطني حتى انتزاع حقوق الفلسطينيين التاريخية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.