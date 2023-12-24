عاجل.. سفينة حربية أمريكية تسقط 4 طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بأن سفينة حربية أمريكية أسقطت أربع طائرات دون طيار، استهدفتها وتؤكد انطلاق تلك الطائرات من مناطق يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية بأن هجوما الأمس هما الهجومان الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل الحوثيين منذ 17 أكتوبر.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية بأنه جرى إطلاق صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر، أمس، دون تأثر السفن العابرة.