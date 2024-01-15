حالة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية.. كثافات أعلى «دائري البراجيل»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية في محافظة القاهرة

ويشهد طريق الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافات المتقطعة مرورا بشارع رمسيس وامتداده وصولًا إلى ميدان العباسية ومسجد النور، كما توجد كثافات مرورية في شارع الجيش حتى شارع بورسعيد.

وتوجد كثافات مرورية أمام جامعة عين شمس بسبب موعد دخول الطلاب للكليات، بينما تقل الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، كما توجد كثافات بالاتجاه الآخر لكوبري أكتوبر ولكن أقل نسبيا.

الحالة المرورية في الجيزة

وهناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان وأيضًا أعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وشارع أحمد عرابي القادم من الدائري، فضلا عن وجود سيولة مرورية في ميدان لبنان المتجه لأكتوبر.

وتظهر كثافات مرورية لدى منطقة البراجيل على الدائري بسبب التحويلات المرورية الناتجة من الأعمال الإنشائية، كما تشهد المنقطة القريبة من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، كثافات مرورية نسبية.