تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى اليوم.. كثافات في شارع رمسيس

استعرضت هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

وقالت مذيعة «صباح الخير يا مصر» إنّ شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية حتى شارع الجيش وصولًا إلى ميدان العباسية، وهناك كثافات مرورية بسيطة عند تقاطع صلاح سالم.

وظهرت سيولة مرورية عند كوبري الجلاء حتى طريق العروبة، كما ظهرت كثافات نسبية عند كوبري المطار تقل وتختفي عند الدخول على طريق المطار، كما ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتحركة أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والمتجه الى الفنجري، وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل للقادم من المظلات وصولا إلى منطقة وسط البلد.

تباطؤ فى حركة السيارات فى شارع الهرم

وتباطأت حركة السيارات في شارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وكذلك الأمر في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، كما ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وشارع العريش وحتى منطقة الطالبية.

كوبري الجيزة المعدني

وظهرت كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل ومنطقة الطوابق حتى العشرين.