صور.. مايا دياب تنضم لمتظاهري ميدان الشهداء في لبنان: وطني مقتول

نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب، عبر موقع انستجرام، صورا لها من ساحة ميدان الشهداء بلبنان وهي تنضم للمتظاهرين.

وعلقت مايا: "وطني مقتول..مهشّم..فقد أنفاسه، الثورة مستمرة لبنان، اعتداء بيروت".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.