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بعد انفجار بركان أيسلندا.. ماذا حدث للمنازل وسكان المنطقة؟ (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
10:52 ص | الإثنين 15 يناير 2024
ثوران بركان أيسلندا

ثوران بركان أيسلندا

تدفقت الحمم البركانية على بلدة جريندافيك الأيسلندية لصيد الأسماك، وتسببت في حرق المنازل وإغلاق الطرق، ووقف حركة المرور وإجلاء الآلاف من المواطنين بعد ثوران بركان أيسلندا للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وتناثرت الصخور المنصهرة الناجمة عن ثوران بركان أيسلندا في السماء خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى إلى إجلاء السكان المحليين، واخترق ثوران البركان الحواجز التي أقيمت لمنع تدفق الحمم البركانية إلى البلدة، ما أجبر وكالة الحماية المدنية في أيسلندا على رفع مستوى التأهب إلى الطوارئ، وهو أعلى مستوى ممكن. 

ثوران بركان أيسلندا 

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن  ثوران بركان أيسلندا جاء بعد سلسلة كبيرة من الهزات الأرضية بالقرب من بلدة جريندافيك، وبدأ الثوران الأول في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي عندما انفتح صدع في الأرض على بعد حوالي 450 مترًا من المدينة، ثم انفتح صدع ثان عند منتصف النهار على أطراف البلدة، وبلغ عمقه نحو 100 متر بحلول المساء، حيث اجتاحت الحمم البركانية المنازل.

حرق المنازل وتدفق الحمم البركانية في أيسلندا

وقال رئيس أيسلندا غوني يوهانسون، بعد ثوران بركان أيسلندا، إنه عندما يكون الأمر مهمًا، فإننا نقف معًا، وأضاف: «لقد حدث ما كنا نتمنى جميعا ألا يحدث، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام قدر الإمكان». 

 

ووصفت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسديتير، ثوران بركان أيسلندا، بأنه «خطير للغاية» بعد أن اشتعلت النيران في بعض المباني والمنشآت الكبرى. 

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