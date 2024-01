بعد انفجار بركان أيسلندا.. ماذا حدث للمنازل وسكان المنطقة؟ (فيديو)

تدفقت الحمم البركانية على بلدة جريندافيك الأيسلندية لصيد الأسماك، وتسببت في حرق المنازل وإغلاق الطرق، ووقف حركة المرور وإجلاء الآلاف من المواطنين بعد ثوران بركان أيسلندا للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وتناثرت الصخور المنصهرة الناجمة عن ثوران بركان أيسلندا في السماء خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى إلى إجلاء السكان المحليين، واخترق ثوران البركان الحواجز التي أقيمت لمنع تدفق الحمم البركانية إلى البلدة، ما أجبر وكالة الحماية المدنية في أيسلندا على رفع مستوى التأهب إلى الطوارئ، وهو أعلى مستوى ممكن.

A volcano has erupted in Iceland sending molten lava towards the town of Grindavík.



Molten rock is spewing out of fissures in the ground.



Luckily, the community was evacuated so no lives are in danger.pic.twitter.com/kIf4VBsuBw