تفاصيل ثوران بركان ضخم في أيسلندا.. لون السماء يتحول للبرتقالي

وسط تحذيرات من خطر الذهاب إلى موقع ثوران بركان ضخم في أيسلندا؛ إلا أن هناك العديد من اللقطات التي وثقوها بعض الأشخاص للحمم البركانية والدخان المنبعث في السماء، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل ثوران بركان أيسلندا

وبدأ ثوران البركان على بعد نحو 2.4 ميل من بلدة جريندافيك بعد الساعة 10 مساء يوم الاثنين عند فوهة سوندجوكا في شبه جزيرة ريكجانيس، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الزلازل التي أجبرت الآلاف على إجلاء الشهر الماضي حيث أعلنت البلاد حالة الطوارئ واستعدت للانفجار الوشيك.

والتقطت الكاميرات الليلة الماضية صورا لسماء الليل السوداء في أيسلندا وهي تضيء باللون البرتقالي العميق بينما تطايرت الصخور المنصهرة في الهواء في مشاهد مذهلة استمرت حتى الساعات الأولى من هذا الصباح.

وقال ماجنوس تومي جودموندسون، العالم الذي طار فوق الموقع صباح الثلاثاء على متن رحلة بحثية لخفر السواحل، لإذاعة RUV الأيسلندية إنه يقدر ضعف كمية الحمم البركانية التي قذفت بالفعل مقارنة بالثوران الذي استمر لمدة شهر كامل في شبه الجزيرة هذا الصيف، لافتا إلى إنه من المتوقع أن يستمر الثوران في الانخفاض في شدته، لكن العلماء ليس لديهم أي فكرة عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها.

تأهب الشرطة ووزارة البيئة

لكن رغم المخاطر الواضحة، اضطرت وزارة البيئة إلى إصدار تحذيرات متكررة لمن يفكرون في الاقتراب من البركان، كما أضافت الشرطة الأيسلندية: «لقد بدأ ثوران البركان. ونطلب من الناس عدم التواجد أمام المستجيبين وعدم السير في اتجاه الثوران. من المهم أن تكون الطرق والأشياء الأخرى متاحة قدر الإمكان».

وقالت الشرطة إنها رفعت مستوى التأهب وحذر الدفاع المدني في البلاد الجمهور من الاقتراب من المنطقة بينما يقوم موظفو الطوارئ بتقييم الوضع، لكن الباحثين عن الإثارة تحدوا الأوامر وتم تصويرهم وهم يقفون بالقرب من أعمدة الحمم البركانية المنبعثة من الشقوق الموجودة في الأرض.

وقدرت وكالة الأرصاد الجوية النرويجية أن ما بين 100 إلى 200 متر مكعب من الحمم البركانية تنطلق في الثانية، وهو أكثر بعدة مرات من الانفجارات السابقة في شبه جزيرة ريكيانيس في السنوات الأخيرة.

قال غوني ثورلاسيوس يوهانسون،رئيس أيسلندا، بعد وقت قصير من ثوران البركان: «ليس من الواضح ما هو الضرر الذي يمكن أن يسببه، لكننا نعتمد الآن على علمائنا وكذلك على جميع أولئك الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات المراقبة وغيرها من العمليات، قبل كل شيء، نحن نحمي حياة الإنسان ولكننا نقوم بكل الدفاع عن الهياكل بأفضل ما في وسعنا. أرسل تحياتي الحارة إلى سكان جريندافيك وأولئك الذين يعملون الآن في مكان الحادث».

كما حذر هيورديس جوموندسدوتير، من الدفاع الوطني الأيسلندي، الناس من الاقتراب من موقع الثوران.