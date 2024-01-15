مصطفى قمر يشعل ختام سهرات موسم منتصف العام للسياح العرب في القاهرة (صور)

أحيا الفنان مصطفى قمر حفل ختام سهرات الموسم الشتوي، وعطلة منتصف العام الدراسي التي يغلب على حضورها أبناء وأسر السياح العرب بالقاهرة.

حضر مصطفي قمر بكامل أناقته، وكان في استقباله منظم الحفل تامر عبد المنعم، وبمجرد صعوده على حشبة المسرح أشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة، والتي تألق بها طوال مشواره الفني منها «لسه حبايبك العاشقين، السود عيونه، ومنايا، وحبيب حياتي، وبسلم عليك، والليله دوب»، بالإضافة إلى أغنية فيلمه الأخير «أولاد حريم كريم».

وحقق مصطفى قمر مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلم «أولاد حريم كريم» والذي شاركة فيه البطولة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: بسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، والفيلم من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.