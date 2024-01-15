اتحاد العمال: تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص خلال أيام

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة دون استئناءات، على أن تصرف كل مؤسسة الزيادة المقررة للعاملين فيها، وفقا لقرار وزارة المالية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح البدوي لـ«الوطن»، أنّ الزيادة الجديدة ستكون خلال أيام أي أنّه سيتم صرفها مع مرتب يناير الجاري للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أنّ كل المؤسسات ملزمة بصرف الزيادة المقررة للقطاع الخاص ليصل الاحد الأدنى إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه، وعلى جميع المنشآت التي تعمل وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار المجلس القومي للأجور، وصرف الزيادة المقررة.

زيادة الحد الأدنى

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ الزيادة تأتي بعد زيادات متتالية شهدها القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، وضمن سياسة الدولة المصرية لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع إلى 3000 في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500، وهي الزيادة المقرر صرفها خلال أيام.