بشرى سارة.. زيادة مرتبات يناير 2024 وتطبيق الحد الأدنى للأجور

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، موعد صرف زيادة مرتبات يناير2024، إذ إنّ من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ضمن مرتبات شهر يناير 2024.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، موعد صرف زيادة مرتبات يناير 2024، بالنسبة للقطاع الخاص.

زيادة مرتبات يناير 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

وتحرص مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، بعد إقرار المجلس الأعلى للأجور في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 500 جنيه، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، إضافة إلى علاوة دورية بحد أدنى 7% من الراتب الأساسي وتوازي 3% من الاشتراك التأميني لـ25 مليون موظف يعملون بالقطاع الخاص.

صرف مرتبات يناير 2024

وفيما يخص موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون على مدار 5 أيام، بداية من يوم الأحد 21 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأحد 28 يناير 2024.

أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024

- اليوم الأول: الأحد الموافق 21-1-2024.

- اليوم الثاني: الاثنين الموافق 22 يناير2024.

اليوم الثالث: الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- اليوم الرابع: الأربعاء الموافق 24-1-2024.

- اليوم الخامس: الأحد الموافق 28 يناير2024.