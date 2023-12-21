خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحقق العدالة الاجتماعية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إنَّ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه جاء في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، ويعزز التعاون والحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال، ويساعد على توفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف «غراب»، في بيان له، أنَّ القرار يأتي في إطار حرص الدولة على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وحماية حقوق العمال، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكّدا أنَّ القرار سيستفيد منه نحو 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، وسيسهم في تحسين دخلهم، ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير بيئة عمل مستقرة، مبينًا أنَّ القرار يعكس اهتمام الدولة بالعمال، وحرصها على توفير حياة كريمة لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.