ضبط 20 مخالفة تموينية خلال يوم واحد في مركز صدفا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى تحرير 20 مخالفة تموينية بمركز صدفا خلال يوم واحد.

حملات تموينية مكثفة

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية، بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس و ضبط الأسعار وحماية الموطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير محاضر في مركز صدفا

وفي هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز بحملة على الأسواق، ما أسفر عن ضبط عدد 20 مخالفة تموينية، حيث تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر في مجال المخابز و4 محاضر صحة ومحضرين اشغالات و3 محاضر نظافة، كما تم ضبط 144 علية سجائر متنوعة، إضافة إلى كرتونة عصير منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وفقًا للقانون.