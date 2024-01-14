وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يزوران المنطقة التكنولوجية

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم الأحد لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

زيارة وزير الاتصالات إلى أسيوط

وخلال الزيارة، عُقد لقاء موسع بين وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط ورؤساء الجامعات بالمحافظة والقيادات التنفيذية وذلك بمسرح المنطقة التكنولوجية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من الدكتور عادل داش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون، رحب فيها بالوزير ومرافقيه، مستعرضا نشاط الشركة ومجهوداتها والتي يعمل بها 4000 موظف منذ عام 2017، وتم الوصول إلى 3 آلاف موظف بمعدل نمو 50% ومعدل دوران للعمالة 20%.

وألقى المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كلمة استعرض خلالها نشاط شركة ايتيدا التي تقدم خدمات ريادة الأعمال للشباب والخريجين ولها فرع في جامعة أسيوط في 2023، وتم تدريب 3380 خريجا على ريادة الأعمال والابتكار، وقدمت مبادرة «هي رائدة» بأسيوط تدريبات لـ47 رائدة أعمال.

كما قدمت خدمات احتضان لـ5 شركات ناشئة ووصل عدد خريجي مبادرة مستقبلنا رقمي 2555 طالبا وطالبة، ومبادرات ايتيدا تعمل من خلال 4 محاور «التدريب - بناء القدرات - الحاضنات - دعم الشركات»، وتم خلالها عرض بعض نماذج من الشركات الناشئة وعرض نماذج من freelancer.

واستعرض الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات 3 نماذج من خريجي المعهد القومي للاتصالات من أبناء محافظة أسيوط، ثم عرض تقديمي للدكتور هبة صالح عن خطط وأعمال معهد تكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى أن الوزارة نفذت استثمارات وبرامج جديدة بأسيوط في البنية التحتية وإنشاء مركز الحوسبة السحابية وقدمت خدماتها لأكثر من 300 متدرب، والأعداد في ازدياد بسبب الشراكة مع جامعات أسيوط والأزهر، والمركز يخدم أسيوط ومحافظات الصعيد، ويقدم خدماته لأكثر من 25 ألف متدرب ومستفيد منهم 5 آلاف متدرب ومستفيد هذا العام، وحقق شباب أسيوط المركز الأول هذا العام في العمل الحر عن بعد بقيمة تصل إلى 60 ألف دولار قبل تخرجهم.

تحقيق نقلة نوعية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن محافظة أسيوط ذاخرة بالمواهب والقدرات والملكات التي تستطيع أن تحقق نقلة نوعية في أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضاً استراتيجية الوزارة وما تم تحقيقيه وما تسعى إلى تحقيقه وأثره التنموي والمجتمعي والاقتصادي، مشيداً بقصص النجاح التي سمعها من الطلبة والخريجين الذي يعكس أثر ما تقدمه الوزارة، لافتا إلى أنه في عام 2023 استفاد ما يزيد عن 17 ألف شاب وفتاة من مبادرات الوزارة.

ورحب محافظ أسيوط بوزير الاتصالات والوفد المرافق له، لافتا أن المحافظة لم تعد بعيدة عن اهتمامات الدولة ورعايتها في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حياة كريمة في أسيوط

وأضاف المحافظ أنه يجري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأحدث التكنولوجية، ومنها مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية ومد خطوط الاتصالات وكابلات الفايبر وأكثر من 149 مشروعا في قطاع الاتصالات ومشروعات متنوعة بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء، بتكلفة 434 مليون جنيه، تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد بكافة قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل 149 قرية بعدد 7 مراكز، وتستهدف إنشاء أكثر من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تعدت 44 مليار جنيه.