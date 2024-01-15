وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد «أسيوط معاشات» بعد ترميمه

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط مكتب بريد «أسيوط معاشات» التاريخي بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية وخدمات مصر الرقمية والخدمات المالية المتكاملة، وكان في استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

إنشاء المكتب منذ 150 عاما

وأوضح الوزير أن مكتب بريد أسيوط معاشات التاريخي جرى إنشاؤه منذ 150 عاما؛ إذ يأتى افتتاحه بعد تطويره استكمالا للجهود المبذولة لتطوير مكاتب البريد التاريخية المنتشرة بكل المحافظات، خاصة وأن الهيئة القومية للبريد تعد من المؤسسات العريقة التي تمتلك عددا من المقرات التاريخية المنشأة منذ أكثر من 100عام.

وأشار إلى أن البريد المصري يعد أحد أهم ركائز تحقيق استراتيجية مصر الرقمية في ضوء التوسع والتنوع في الخدمات التي يقدمها، لتلبية متطلبات للمواطنين عبر منافذه المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى 4527 مكتب بريد؛ موضحا أن خطة تطوير مكاتب البريد أثمرت حتى الآن عن تطوير نحو 3840 مكتب بريد.

تطوير ونمذجة مكاتب البريد

وقال الدكتور شريف فاروق إن افتتاح مكتب بريد أسيوط معاشات يأتىي ضمن تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد الاستراتيجية الشاملة، والتي تشمل تطوير ونمذجة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بمكاتب البريد والمقرات ذات الطابع التاريخى وإعادة إحيائها بهدف المحافظة عليها وإعادة رونقها والمحافظة على هُويتها وخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء باستخدام أحدث أساليب الاستدامة.

استخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على التراث المعمارى

ويرجع تاريخ إنشاء مكتب بريد أسيوط معاشات إلى عام 1874، وقد شملت أعمال التطوير إعادة مظهره على ما كان عليه باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على التراث المعمارى وهُوية البريد المصرى.

عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد أسيوط

وتبلغ عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد أسيوط 206 مكتب بريد، من بينها 74 مكتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة جرى تطويرها بالكامل، إضافة لعدد 35 مجمع خدمات حكومية تم تجهيزها وتشغيل عدد 6 مجمعات وجارِ تشغيل باقى المجمعات.

زيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

وقام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عصام سعد بزيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التي بدأ العمل بها فى العام الدراسى الحالي، كان في استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.