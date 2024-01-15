محافظ أسيوط يتابع المرحلة النهائية لمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة المراحل النهائية لمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم، ويصل طوله إلى 3500 كم، ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة، من سيناء حتى أسيوط، وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية.

المراحل النهائية

وناقش محافظ أسيوط، خلال اجتماع موسع مع الجهات المعنية، – آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمراحل النهائية لأعمال تطوير مسار رحالة العائلة المقدسة بمركزي أسيوط والقوصية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد، بما يسهم من وضعها على خريطة السياحة العالمية وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رصف الطرق

ووجه اللواء عصام سعد، مسئولي الطرق بسرعة الانتهاء من رصف بعض الطرق المؤدية إلى دير العذراء بدرنكة والطرق المؤدية إلى دير المحرق بالقوصية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من أعمال التشجير على جانبي الطريق وفقًا لخطة التطوير، لافتًا إلى إنه تم الانتهاء من تطوير النقاط المحددة بالمدخل الرئيسي لطريق دير السيدة العذراء بدرنكه وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدى للدير وأعمال التشجير ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري.